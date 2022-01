Werknemer licht hairstylist John Beerens op: 20 maanden cel geëist

Een oud-administratief adviseur van hairstylist John Beerens uit Tilburg zou twintig maanden de cel in moeten. De officier van justitie bij de rechtbank in Breda heeft dit donderdagmorgen geëist. De 42-jarige Tilburger zou gedurende twee jaar minstens 810.000 euro achterover hebben gedrukt.

In een eerdere procedure was de ex-werknemer al verplicht om webshopondernemer Beerens dit bedrag terug te betalen.

'Geen financiële functie meer'

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) moet de man ook een voorwaardelijke celstraf van tien maanden krijgen, die hij moet uitzitten als hij binnen twee jaar opnieuw in de fout gaat. Verder vindt het OM dat de man geen financiële functies meer mag vervullen, zowel betaald als onbetaald.

De voormalige werknemer was binnen de onderneming JohnBeerens.com verantwoordelijk voor een groot deel van de (financiële) administratie. Hij wist de bedragen over te maken naar bankrekeningen die op zijn naam staan en op die van zijn toenmalige partner.

Beerens is al lang een bekend gezicht in de kappers- en showbizzwereld. De beautyspecialist won diverse prijzen en hij werkte mee aan verscheidene televisieprogramma’s, zoals Holland’s Next Top Model en Steenrijk, Straatarm.

'Ook basisschool gedupeerd'

Overigens wordt de Tilburger er ook van beschuldigd dat hij als penningmeester van basisschool 't Schrijverke in Goirle bijna 12.300 euro in eigen zak heeft gestoken. Dit zou van maart 2016 tot november 2017 zijn gebeurd.

