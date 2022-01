Privékliniek helpt Jeroen Bosch Ziekenhuis bij het inhalen van operaties

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (archieffoto: Karin Kamp).

Om de grote achterstand in heup- en knieoperaties van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) bij te benen, heeft het Bossche ziekenhuis versterking gezocht bij een privékliniek. Patiënten krijgen de optie om zich in de kliniek van Orthoparc te laten opereren, in plaats van in het ziekenhuis. Daarmee verkorten ze de wachttijd en hoeven ze minder lang met klachten rond te lopen.

Carlijn Kösters Geschreven door