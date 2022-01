Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Hennepkwekerij gevonden in pand waar eerder illegale sigarettenfabriek zat

De politie en de gemeente Altena hebben een hennepkwekerij ontdekt in een pand aan de Hoefakker in Veen. In dat gebouw werd vorig jaar nog een illegale sigarettenfabriek gevonden.

De kwekerij werd min of meer bij toeval ontdekt. Hulpdiensten in de buurt roken een doordringende lucht, waar ze op aansloegen. Die geur bleek uit een loods te komen. Toen die loods niet open kon en ook de eigenaar niet bereikt kon worden, heeft de brandweer de deur open gezaagd. In het pand bleek een hennepkwekerij te zitten. Het is nog onduidelijk hoeveel plantjes er stonden. Illegale praktijken

Het is niet de eerste keer dat er illegale praktijken zijn in het gebouw aan de Hoefakker. In mei vorig jaar werd er een illegale sigarettenfabriek ontdekt waar een miljoen sigaretten per dag konden worden gemaakt. Ook toen werd er nog een hennepkwekerij ontdekt. Daar stonden toen 768 plantjes.