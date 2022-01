Voorlopig geen windmolens in buitengebied van Heesch

De komst van drie windmolens in het buitengebied van Heesch is voorlopig van de baan. Dat bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering van de gemeente Bernheze. Omwonenden zien het plan voor de windmolens niet zitten. Een burgerinitiatief om in plaats van windmolens een bos aan te planten biedt mogelijk de oplossing.

Lydia Fraaije is de bedenkster van het alternatieve plan. Haar optreden in de raadsvergadering donderdagavond verliep zoals gehoopt. Alle raadsleden waren het er mee eens om het burgerinitiatief verder te bespreken in de commissie ruimtelijke zaken, die in februari weer bij elkaar komt. De raad sprak vol lof over de betrokken burgers.

"Wij zijn heel blij met inwoners die met de gemeente meedenken in creatieve oplossingen", aldus CDA-raadslid Mart Smits. En over het voorstel. "Bijzonder dat we de kans hebben om daar als Bernheze wat mee te doen", aldus D66-raadslid Matthieu Bosch. Fraaije sprak in als vertegenwoordiger namens ruim 300 initiatiefnemers.

Klimaatregulerend bos tegen opwarming van de aarde

Fraaije gebruikte een uitspraak van Einstein om haar verhaal kracht bij te zetten. "We kunnen nieuwe problemen niet oplossen in een oude manier van denken." De architecte is gespecialiseerd in biomimicry. Dat betekent dat ze de kennis van de natuur gebruikt om oplossingen voor problemen te vinden. Ze dacht eerder mee over grote vraagstukken van Rijkswaterstaat en Shell. Met een berekening over de hoeveelheid koolstof die een boom jaarlijks opslaat, denkt het burgerinitiatief dat er slechts zeven voetbalvelden aan bos nodig zijn om genoeg koolstofdioxide te besparen.

"Het mooie is, in Heeze West moet zestig hectare bos aangeplant worden. Dat is twaalf keer de doelstelling die we zouden moeten halen", bekrachtigt ze de haalbaarheid van het plan. "Een windturbine heeft een levensduur van twintig jaar. Een bos gaat levenslang mee. Dit is dus een klimaatbestendige oplossing voor de toekomst." Om ook genoeg energie te besparen zou 46 hectare bos nodig zijn, ook dat valt binnen de al geplande herbebossing.

In het plan worden ook andere bijkomende voordelen benoemd. "De lucht wordt gezuiverd, water wordt gezuiverd en het levert meer biodiversiteit voor omliggende boeren." Ook denken ze er economische voordelen uit te kunnen halen.

Voorafgaand aan haar inspraak in de raad bood Fraaije de gemeenteraad ook een boom aan. "Hopelijk de eerste boom van het bos. We wensen veel wijsheid toe voor nu en voor de volgende generaties."

Politiek en wetenschappelijk draagvlak

Het plan rekent dus op enthousiasme van de raadsleden, maar toch ook een kritische noot. Bijvoorbeeld van Progressief Bernheze-raadslid Jesse Jansen. "Ik heb nog geen boom gezien die energie opwerkt en daar hebben we ook de nodige vragen over."

Fraaije en de andere initiatiefnemers gaan aan de slag om ook in de landelijke politiek draagvlak te creëren. Ze vonden al wetenschappers die data willen verzamelen om het plan wetenschappelijk te onderbouwen. Dat moet allemaal de komende tijd uitgewerkt worden.

Windmolens voorlopig van de baan

Het burgerinitiatief sluit aan bij een amendement dat later op de avond in de raad aangenomen werd, op initiatief van de SP. Raadsleden stemden daarmee in om nog te wachten met het omstreden plan om drie torenhoge windmolens te plaatsen in het buitengebied van Heesch, vlakbij Vinkel.

De raad wil landelijk beleid over het plaatsen van windmolen afwachten en zich eerst breed oriënteren op alle mogelijke alternatieve vormen van energieopwekking. Om de klimaatdoelen voor gemeenten te behalen moet er in ieder geval iets gebeuren. Er is ook nog de mogelijkheid om voor een zonnepanelenpark te gaan, van 26 hectare. Ook dat zien burgers niet zitten. Fraaije hoopt dat het planten van een klimaatneutraal bos de alternatieve oplossing kan zijn.

In onderstaande video legt Fraaije het burgerinitiatief uit: