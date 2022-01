Vrienden van Lil' Kleine horen taakstraf eisen voor mishandeling

Twee mannen uit Boxtel zouden een taakstraf moeten krijgen omdat ze in 2019 een man mishandelden in een nachtclub in Amsterdam. Dat deden ze samen met rapper Lil' Kleine, met wie ze bevriend zijn. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste 150 uur tegen Arnold H. en 120 uur tegen ondernemer Peter S. Tegen S. werd ook een voorwaardelijke celstraf van twee weken geëist die hij moet uitzitten als hij opnieuw in de fout gaat. Lil Kleine hoorde 120 uur werkstraf tegen zich eisen.

Het voorval vond plaats op 6 december 2019 in een nachtclub in Amsterdam. Het 28-jarige slachtoffer zegt dat de mannen hem vastpakten, hem tegen zijn lijf schopten en in zijn gezicht stompten of sloegen. Daar gingen ze mee door toen hij na een duw op de grond viel. Het slachtoffer zou tegen de vriendin van Lil' Kleine aangelopen zijn.

Van de mishandeling waren vrijdag camerabeelden te zien in de rechtbank van Amsterdam. Op een van de video's is onder meer te zien hoe de Boxtelaren samen met Lil' Kleine schopten in de richting van het slachtoffer dat op de grond lag.

Badr Hari

Ondernemer Peter S. werd eerder gelinkt aan de mishandeling van Koen Everink door kickbokser Badr Hari.

Peter S. zou de skybox betaald hebben waar Everink mishandeld werd. Arnold H. was eerder betrokken bij een burenruzie in Boxtel. Tegenover het Brabants Dagblad verklaarde hij toen dat hij 'een strafblad van hier tot Tokio' had.

De drie waren vrijdag niet aanwezig in de rechtbank.

