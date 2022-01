Schaap doodgebeten: zo wordt onderzocht of een wolf de dader is

Een boer in Riel heeft donderdag een wolf gespot. Op dezelfde dag heeft een wolf waarschijnlijk een schaap aangevallen in Heukelom bij Oisterwijk. Maar wanneer weten we of het daadwerkelijk een wolf was die het schaap heeft aangevallen en niet een loslopende hond of vos?

De eenheid Faunazaken van BIJ12 houdt in opdracht van de provincie alle meldingen van wolvenschade bij. Als een schaap gedood is, kan een boer dat melden. Op basis van die melding en foto’s die daarbij worden gestuurd bepaalt BIJ12 of er meer onderzoek nodig is om te beoordelen of het echt het werk van een wolf is.

DNA-onderzoek

Als dat zo is, stuurt BIJ12 een taxateur langs. Die beoordeelt de situatie en neemt onder meer DNA af. Ook wordt er gekeken naar:

de vindplaats,

de manier waarop het schaap is gedood,

bijtwonden,

pootafdrukken, keutels of haren van de aanvaller.

Het DNA wordt maandelijks onderzocht. Wanneer daaruit blijkt de aanval inderdaad het werk is van een wolf, krijgt de boer een tegemoetkoming.

Wolf of hond

In 2021 sloeg de wolf zo’n 24 keer toe in Brabant. In datzelfde jaar heeft Dierenambulance Brabant Noord-Oost 6 meldingen binnengekregen van een aanval van loslopende honden op schapen of een pony.

Volgens Johan Mees, adviseur Natuurbescherming bij de provincie Noord-Brabant, worden hondenaanvallen vaak niet gemeld. Hierdoor zijn er geen duidelijke cijfers over het aantal aanvallen door wolven of door loslopende honden.

In 2022 zijn er al zo'n 40 schademeldingen binnengekomen bij Bij12. Hiervan is nog niet bekend of het door een wolf komt of door een loslopende hond of vos.

LEES OOK:

Veel reeën gebeten door loslopende honden: 'Ze gaan dan langzaam dood'

Coen stond oog in oog met een wolf: 'Ik dacht dat het een hond was'

De Strabrechtse Heide heeft zijn wolf nog