Coen stond oog in oog met een wolf: 'Ik dacht dat het een hond was'

Boer Coen zette de wolf op de foto

Er is opnieuw een wolf opgedoken in Brabant. Dit keer is het dier gespot bij Riel. Aardappelboer Coen zag hem tijdens het maaien en hij maakte een foto. Hij wil collega-boeren waarschuwen.

Als aardappelboer is hij zelf niet zo bang dat de wolf schade veroorzaakt. "Ik was aan het werk op het land, aan het maaien", vertelt Coen over zijn ontmoeting. "Ik reed hem voorbij en zag in de achteruitkijkspiegel ineens iets omhoog komen."

"Dat is een wolf, dat kan niet missen."

Eerst dacht hij nog dat hij een hond zag. "Maar toen keek ik nog eens achterom. Ja, toen ben ik wel omgedraaid en teruggereden om een foto te maken." Het dier bleef maar even poseren voor Coen. "Toen werd hij redelijk schuw." Hij weet zeker het een wolf was. "Toen ik de foto's nog eens terugkeek, dacht ik: dat kan niet missen." De wolf was wel dichtbij. "Hij lag eigenlijk in de strook naast mij. Ik denk dat hij lag te slapen of te rusten." Nog een kwartiertje ongeveer bleef de wolf rond het land van Coen hangen. Daarna is hij hem uit het oog verloren.

"Je bent als veehouder niet blij met een wolf in de buurt."

De aardappelboer had nog niet eerder een wolf gezien in de buurt. "Maar ik heb wel eens gehoord dat er een vermoeden was dat hij in de buurt was geweest." Coen hoopt vooral collega-boeren te kunnen waarschuwen voor de wolf. "Ik kan me voorstellen dat je als veehouder niet blij bent met een wolf in de buurt. En als je hobbyschapen hebt, ook niet."

Boer Coen zette de wolf op de foto

Wat weet jij over de wolf? Test je kennis in onze quiz: