De Strabrechtse Heide heeft zijn wolf nog

De wolf die maandagnacht werd doodgereden op de A67 bij Aalst, is niet de wolf die op de Strabrechtse Heide actief is. Een onderzoek naar de leeftijd van de wolf was genoeg om dat vast te stellen. De aangereden wolf is tussen de een en twee jaar oud.

De wolf die op de Strabrechtse Heide loopt, zit daar al anderhalf jaar. "En omdat hij er niet geboren is, kunnen we nu al zeker weten dat dit een andere wolf was", zegt Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging en coördinator van het Wolvenmeldpunt.

Het was al niet logisch dat de aangereden wolf dezelfde was als die in Zuidoost-Brabant actief is. "Hij was op die plek van de aanrijding nog nooit eerder geweest", zegt Glenn. "Ik verwacht dat het een wolf is die al langer door Vlaanderen zwierf."

Geluidswal

Het leek erop alsof de wolf op doortocht was. Hij werd aangereden op een plek waar hij niet zomaar de weg op kon lopen. Naast de snelweg staan geluidswallen. "Waarschijnlijk heeft hij een stuk over de snelweg gelopen voordat hij werd aangereden."

In februari wordt meer bekend over deze wolf, als meer onderzoek is gedaan. Als het DNA bekend is, wordt ook bekend waar hij vandaan komt. "Het kan een Duitse of Franse wolf zijn."

Glenn kijkt uit naar de nieuwe DNA-gegevens die dan gepubliceerd worden, vooral omdat februari het paarseizoen van de wolven is. Hét moment om buiten het eigen gebied te gaan zoeken naar soortgenoten. "Het kan dus zijn dat op een gegeven moment een wolvin zich bij een van de mannen voegt."

LEES OOK:

Is de Strabrechtse heide zijn wolf kwijt?

Nico reed per ongeluk een wolf dood: 'Triest, zo'n mooi zeldzaam beest'

Wolf doodgereden op A67 bij Aalst