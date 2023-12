Schapen van Stijn worden voor tweede keer dit jaar aangevallen door wolf

Schapenhouder Stijn Timmermans uit Esbeek verliest waarschijnlijk voor de tweede keer dit jaar schapen na een bezoek van een wolf. "Van één schaap is weinig meer over. Een ander schaap leeft nog, maar is ernstig gewond. Vijf schapen lopen met verwondingen rond de nek rond, maar die gaan het wel redden."

Afgelopen februari was het ook al raak. Toen verloor hij vier schapen na een aanval van een wolf. Inmiddels herkent hij de tekenen van de wolf die schapen aanvalt. "Dit was geen hond. Ze hebben allemaal verwondingen aan de nek. Dat is echt wolvengedrag." Donderdagmiddag worden er monsters afgenomen van de schapen om met zekerheid te vast te stellen of dit het werk is van de wolf.

Het wrange is dat juist de afgelopen maanden de wolf verdwenen leek in Brabant. In de zomer was er geen enkele melding vanuit Brabant. En waar er vorig jaar 33 aanvallen waren in de eerste zeven maanden, bleef dat dit jaar steken op 13. Dat blijkt uit cijfers van BIJ12, de organisatie die het aantal wolvenaanvallen bijhoudt. Stijn en zijn kudde in Esbeek hebben daardoor dit jaar een flink aandeel in de cijfers.

De wolf laat zich vooral zien op de Veluwe, in Gelderland en Drenthe. Hoewel de wolf zich dit jaar rustig houdt in Brabant, is de weerstand tegen de wolf alleen maar gegroeid. Volgens onderzoek door het ANP vinden steeds meer Brabanders dat de wolf hier niet thuishoort: 37 procent. Overigens vinden nog meer mensen dat het dier hier welkom is: 40,2 procent.

Bebloede schapen

Donderdagochtend kreeg Stijn een melding dat er een schaap over het hek was gesprongen. "Ik het het dier teruggebracht en had weinig in de gaten", vertelt Stijn. "Later kreeg ik een telefoontje van iemand die zei dat er een aantal schapen met bloedvlekken rondliepen in de wei. Ik ben gaan kijken en toen zag ik meteen dat mijn kudde was aangevallen."

In het dagelijks leven is Stijn varkenshouder. "Ik kreeg mijn eerste schaap toen ik tien was. Het is een hobby. Ik had gisteren nog twintig schapen. Nu negentien en dadelijk komt de dierenarts en ik vrees dat hij er achttien van gaat maken. De lol is er op deze manier wel een beetje vanaf. Ik ga er nog eens over nadenken of ik hiermee verder ga."

