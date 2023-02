Wolf slaat na een jaar weer toe in Esbeek en doodt 4 schapen

Na ruim een jaar heeft de wolf waarschijnlijk weer toegeslagen in Esbeek. Schapenhouder Stijn Timmermans vond zaterdagmorgen vier dode schapen in zijn weiland. "De taxateur van BIJ12 die nu de schade aan het opnemen is, denkt dat het bijna zeker een wolf is geweest die hier heeft huisgehouden", zegt de schapenhouder.

Een andere veehouder waarschuwde Stijn dat er iets mis was met zijn schapen. "Wij zijn beiden veeboeren op landgoed De Utrecht in Esbeek. Die andere veehouder heeft melkkoeien en vond mijn schapen aan tussen zijn koeien", vertelt de schapenhouder. "Dan weet je dat er iets mis is. Die schapen zijn op de vlucht geslagen en door de afzetting gebroken. Toen ik ging kijken, vond ik vier dode schapen."

Stijn heeft 30 schapen op het bewuste weiland staan. "Die zijn allemaal drachtig en staan daar om in rust lammetjes te krijgen. Een van de gedode schapen had juist vorige week een lammetje gekregen. Dat wordt nog een uitdaging want het is niet eenvoudig om zo'n lammetje zonder moeder groot te krijgen. Die moet aan de kunstmelk, zes keer per dag en dan nog is het de vraag of het lukt."

Ruim een jaar geleden sloeg de wolf ook al toe in Esbeek maar dan bij een andere schapenhouder. Op de biologische boerderij De Kraanvogel werden toen drie schapen doodgebeten. Daarna keerde de rust terug, tot afgelopen nacht. Over een maand krijgt Stijn de zekerheid van provinciaal informatiecentrum Bij12 of het in zijn geval ook om een wolf gaat.