Wolf wordt minder populair in Brabant, aantal tegenstanders stijgt

Ruim 37 procent van de Brabanders vindt dat de wolf niet thuishoort in Nederland. Dat stelt het ANP op basis van een landelijke enquête in samenwerking met Kieskompas. Het onderzoek is deze maand uitgevoerd en werd ingevuld door een representatieve groep van ruim 9100 volwassen Nederlanders.

De ondervraagde Brabanders reageren op de stelling 'De wolf hoort wat mij betreft thuis in Nederland':

Mee eens: 40,2 procent

Geen mening: 22,6 procent

Niet mee eens: 37,2 procent

Anderhalf jaar geleden was dat nog:

Mee eens: 45.2 procent

Geen mening: 22,2 procent

Niet mee eens: 32,5 procent

Landelijk vindt eenderde van de ondervraagden dat de wolf niet in Nederland thuishoort. Anderhalf jaar geleden was dit nog een kwart van de ondervraagden. Het deel van de mensen dat wél vindt dat de wolf er wel bij hoort, is landelijk gedaald van 46 procent naar zo´n 41 procent. Drenthe is de enige provincie waar een meerderheid van de ondervraagden tegen de wolf is (ruim 54 procent).

Regelmatig in Brabant

De wolf heeft zich in Nederland momenteel gevestigd op de Veluwe in Gelderland en in delen van Drenthe. Ook in Brabant wordt de wolf regelmatig gesignaleerd. Half januari werd een wolf nog doodreden op de A67 bij Aalst. Dit dier bleek vanuit België te komen. Eerder die maand werden verschillende schapen doodgebeten in de omgeving van Someren. Hun verwondingen waren volgens een dierenarts 'typisch voor een wolf'.

Begin februari werden in Esbeek vier dode schapen gevonden. Ook hierbij werd een wolf als dader vermoed. Begin die maand zag Job van der Veeken een wolf voor zijn auto oversteken toen hij van Chaam naar zijn woonplaats Gilze reed. Hij bedacht zich geen moment en filmde het dier: "Anders zou niemand mij geloven."

Begin maart werd een jonge wolf doodgereden op de snelweg A2 bij Vught en eind april werd een zes dagen oude pony aangevallen in een weiland bij de Peel in Neerkant. Ook hierbij dacht ponyfokker Hennie Verstappen aan een aanval van een wolf.

Zwervende wolven

Vorig jaar zijn volgens de provincie 61 schapen, een geit en een koe gedood door een wolf. Volgens de provincie gebeurde dit meestal door zwervende wolven. In 2021 sloeg de wolf zo’n 24 keer toe in Brabant.

Over de aanwezigheid van de wolf bestaat al langere tijd discussie omdat ze schapen aanvallen of in de buurt van mensen komen. Voorstanders van de wolf willen dat de overheid geld steekt in het beschermen van schapen. Tegenstanders zien juist graag dat het makkelijker wordt om het dier te bestrijden, door het weg te jagen of af te schieten.

