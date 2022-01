'Een warm huis is grondrecht', 27.000 handtekeningen voor minister Jetten

Rob Jetten neemt de petitie tegen de stadsverwarming in ontvangst. (foto: Omroep Brabant)

De prijs van stadsverwarming is zodanig gestegen dat veel mensen in een dikke trui onder een deken op de bank zitten. Ze kunnen de energierekening niet meer betalen. Tilburger Ronnie Otten strijdt tegen de prijsstijging bij energiemaatschappij Ennatuurlijk en haalde in korte tijd ruim 27.000 handtekeningen op. Vrijdagochtend gaf hij ze aan minister Rob Jetten van Energie en Klimaat.

Ennatuurlijk heeft de prijs verhoogd van 22 euro per gigajoule (energie-eenheid) naar 42 euro per gigajoule. Het stoort Otten vooral dat de prijs zo sterk omhoog gaat omdat die gekoppeld is aan de gasprijs, terwijl stadsverwarming juist een duurzaam alternatief moet zijn voor gas. Terwijl hij de handtekeningen aan minister Jetten aanbiedt, zegt hij: “Volgens mij is het levensbehoefte nummer één om er thuis warm bij te kunnen zitten.” Jetten knikt: “Zeker in deze tijd van het jaar."

De dikke stapel handtekeningen past maar net in het mapje dat Otten in de handen van de minister drukt. “Het is duidelijk dat veel Nederlanders willen dat we de wet aanpassen”, reageert Jetten. In de Energiewet staat nu dat de prijs van gas bepalend is voor de hoogte van het energietarief. Omdat die de laatste tijd enorm omhoog ging, ging het tarief van stadsverwarming dus door het dak.

“Wij hebben gasloze huizen. We gaan dus mee in de toekomst."

De Energiewet is achterhaald, geeft Jetten ook toe: “Lang geleden is deze wet bedacht en toen was de gasprijs erg laag. Toen was het voordelig voor de warmtenetten. Maar de wereld is echt veranderd.” Otten: “Wij hebben tegenwoordig gasloze huizen. We gaan dus mee in de toekomst, want we moeten allemaal naar gasloze huizen. Maar we betalen wel de gasprijs. Dat kan niet.”

“Het is veel eerlijker om warmte en gas los te koppelen”, oordeelt Jetten, die bekijkt hoe snel hij het wetsvoorstel kan aanpassen en naar de Tweede Kamer kan sturen. Over die snelheid doet hij nog vaag. ‘Veel tempo erop zetten’, concreter wordt het niet: “Ik snap echt het gevoel, maar ik ben nu drie weken bezig als minister en ik heb ontzettend veel werk liggen. Dus ik ga liever mensen verrassen als ik iets af heb, dan dat ik nu dingen ga beloven.”

"Het blijft politiek Den Haag hè."

Otten vindt het na afloop jammer dat Jetten niet duidelijk is over wanneer hij de boel geregeld denkt te hebben. Maar toch is de missie voor hem geslaagd: "Het heeft zijn aandacht, hij zegt dat hij begrijpt dat het dringend is. De petitie geeft dat misschien nog een extra zetje. Maar het blijft politiek Den Haag hè. We gaan het meemaken."