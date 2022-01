Arrestaties na hennepvondst in loods waar eerder sigarettenfabriek zat

Een man en een vrouw zijn donderdag opgepakt in Veen, nadat in een loods aan de Hoefakker twee hennepkwekerijen waren gevonden. In hetzelfde pand werd eerder al eens een illegale sigarettenfabriek gevonden. Het tweetal wordt verdacht van het maken van softdrugs.

De hennepkwekerijen werden donderdag ontdekt bij een controle van de gemeente en de politie. Deze keer vonden ze 850 hennepplantjes.

In het huis bij de loods is een 24-jarige vrouw uit Terneuzen aangehouden. Toen de politie met het onderzoek bezig was, kwam een 26-jarige man uit Veen bij de loods aan. Hij is waarschijnlijk de huurder van de loods en is ook opgepakt. Verder zijn een auto en een bestelbus in beslag genomen.

De eigenaar van de loods is een 56-jarige man uit Veen. Hij heeft van de politie te horen gekregen dat er opnieuw een wietkwekerij in zijn pand is gevonden en dat hij binnenkort door de recherche zal worden verhoord. De twee verdachten zitten nog vast.