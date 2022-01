'Aangifte Brabantse Voice-deelneemster tegen regisseur voor aanranding'

Een Brabantse Voice-deelneemster heeft vrijdag aangifte gedaan tegen de regisseur die jaren actief was bij het RTL-programma The Voice of Holland. Voor zover bekend is zij op dit moment de eerste die een aangifte van aanranding tegen hem indiende, meldt het AD.

In een reactie op de aangifte laat ITV Studios, de producent waar The Voice of Holland onder valt, weten dat ze het onderzoek van de politie en het Openbaar Ministerie steunt, zo schrijft het AD.

Daarnaast voert de producent een eigen onderzoek uit, waarvoor advocatenkantoor Van Doorne de opdracht heeft gekregen om meldingen van deelnemers te beoordelen. De Brabantse ex-kandidate liet eerder weten hier geen vertrouwen in te hebben, waardoor ze naar advocaat Sébas Diekstra stapte.

Diekstra noemde het bureau ‘een partijdige belangenbehartiger’ en roept slachtoffers op direct naar de politie te stappen, zonder tussenkomst van het ingehuurde bureau van ITV Studios.

In de YouTube-aflevering van BOOS over The Voice of Holland vertelden verschillende vrouwen over seksueel grensoverschrijdend gedrag van coach Ali B., voormalig coach Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en een regisseur. Tegen die regisseur is nu dus ook aangifte gedaan. De aflevering van BOOS is inmiddels bijna tien miljoen keer bekeken.

