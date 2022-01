Merendeel Brabanders vindt het terecht dat The Voice is stopgezet

The Voice of Holland.

Het merendeel van de Brabanders vindt het helemaal terecht dat The Voice of Holland is gestopt. Het RTL-programma is voorlopig van de buis gehaald na berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik tegenover deelnemers. Uit een poll van Omroep Brabant blijkt dat ruim 56% dat helemaal terecht vindt.

