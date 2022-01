Twee mannen uit Groesbeek vast voor ongeluk straatrace in Beugen

Foto: Saskia Kusters/SQ Vision

Twee mannen (20 en 21) uit Groesbeek zijn verdacht van het veroorzaken van het ongeluk dat maandagavond plaatsvond tijdens een straatrace in Beugen. Beide mannen waren aan het straatracen en botsten op de Romeinenstraat tegen een derde auto. De 20-jarige man en een zwangere vrouw raakten daarbij gewond. De vrouw bestuurde de derde auto maar had niks met de straatrace te maken. Ze brak haar dijbeen en is naar het ziekenhuis gebracht.