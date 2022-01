De voetbalcompetitie is weer begonnen, maar lang niet voor iedereen

Voetballertjes op het veld en ouders langs de kant. Het lijkt weer een beetje normaal op het sportcomplex van VOAB in Goirle. Door de versoepeling van de coronamaatregelen is de competitie dit weekend weer begonnen.

Ook het vierde elftal van jongens onder de 12 staan zaterdagmorgen om tien uur weer op het veld. De afgelopen weken mocht er wel getraind worden en waren er ook onderlinge wedstrijden toegestaan. Maar volgens aanvoerder Timor is een echte wedstrijd veel spannender: "Nou kunnen we tenminste weer punten verdienen als je een wedstrijd wint." En die punten worden er vandaag gepakt. Na het derde kwart staat VOAB al met 4-1 voor tegen Trinitas uit Oisterwijk.

Voorzitter Arnoud Strijbis is ook tevreden met die tussenstand, maar hij is vooral blij dat er weer gespeeld kan worden. "Het gaat er om dat kinderen en ouderen weer plezier kunnen hebben met sport." En dat plezier is er. Ouders staan weer aan de kant en moedigen aan " Mijn zoon vond het wel weer spannend en hij wilde heel graag dat we kwamen kijken", zegt een moeder aan de zijlijn. Of ze trots is? "Natuurlijk ben ik trots."

Er op zaterdagmorgen ook lege velden. De omikronvariant heeft zijn werk gedaan, zegt voorzitter Strijbis. "Bij VOAB is een derde van de wedstrijden afgelast omdat wij of de tegenstander geen team op de been hebben gekregen. Te veel spelers zitten in quarantaine.

Bij de wedstrijdcoördinator zijn gisteravond en zelfs vanmorgen nog afmeldingen binnenkomen. Dat heeft ook gevolgen voor de competities. "De KNVB heeft al aangekondigd dat er wedstrijden door de week moeten worden ingehaald. Wedstrijden door de week betekent minder trainingen."