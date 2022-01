Reclameborden leveren voetbalclub VOAB geld én energie op

Reclameborden van de plaatselijke slager of het bouwbedrijf staan bij iedere voetbalclub langs het veld. Zo ook bij voetbalclub VOAB. Maar de nieuwste borden bij de Goirlese club brengen niet alleen geld in het laatje, ze wekken ook energie op. "Hiermee gaat onze energierekening omlaag."

Op het eerste oog ziet het er uit als een gewoon reclamebord, maar als je beter kijkt zie je dat de borden kunnen kantelen. "Als er niet wordt gevoetbald draaien we de borden om en komen er zonnepanelen te voorschijn", legt Steven Visee uit. Hij is van het bedrijf Softs dat de reclameborden heeft ontwikkeld. Behalve zonnepanelen zit er ook nog een luchtfilter in verwerkt dat CO2 uit de lucht filtert. "De energie die wordt opgewekt gaat naar de club."

VOAB in Goirle is een van de eerste voetbalclubs in Brabant die de reclameborden heeft laten plaatsen en de club deelt mee in de opbrengst. Voorwaarde is wel dat dat geld wordt ingezet voor energiebesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak van de kantine of de tribune.