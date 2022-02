Peter loopt nog 1 keer door de Grasso-fabriek waar hij 51 jaar werkte

Peter Linnenbank loopt nog één keer door het hoofdgebouw van machinefabriek Grasso in Den Bosch. Hij werkte 51 jaar voor het bedrijf en ging vier jaar geleden met pensioen. Het karakteristieke hoofdgebouw van de fabriek aan de westkant van het station wordt een nieuwe hotspot voor startups en snelle groeiers in de ICT en data. Woensdag wordt er een boek over bijzondere geschiedenis van het bedrijf gepresenteerd.

Grasso werd opgericht in 1858 en kreeg landelijke bekendheid met machines voor de margarine-industrie en later met de productie van koelmachines en compressoren. In de jaren vijftig opende het Bossche bedrijf vestigingen in andere Nederlandse steden en ook in het buitenland.

De nieuwe bestemming past in de trend dat oude industriegebouwen een nieuwe functie krijgen. In Eindhoven gebeurde dat met Strijp-S en in Tilburg bijvoorbeeld met de LocHal die een bibliotheek werd.

"Tot in de jaren tachtig kwamen werknemers van Grasso alleen voor hun jubileum in het hoofdgebouw", vertelt Bertie Geerts, die nog steeds bij de machinefabriek Gea-Grasso werkt. Het oude hoofdgebouw, naast de huidige fabriek, staat vol met steigers, er wordt getimmerd en gezaagd en er zitten overal gaten in de muren.

In het oorspronkelijke gebouw in Den Bosch zijn nog heel veel authentieke stukken bewaard gebleven. De statige ontvangsthal met een enorm glas-in-loodraam is een van de opvallendste. Het personeel heeft het kunstwerk in 1958 aangeboden bij het 100-jarig bestaan van Grasso. Verder komen er ook nog allerlei oude machines. Met de transformatie van het monumentale hoofdgebouw van het Grasso-complex is in 2019 al begonnen.

"Het is mooi dat oud en nieuw straks hier naast elkaar staan", vertelt Bert Geerts. "We zijn heel trots dat een van de oudste machinefabrieken van Nederland straks hoogtechnologisch buren krijgt. En dat naast een bedrijf waar al meer dan honderd jaar zware machines worden gemaakt. Vroeger stonk het hier naar de olie en was alles vettig en nu kun je hier van de vloer eten, bij wijze van spreken. Ook zit er natuurlijk heel veel computertechniek in de machines die we hier maken", vertelt Bertie trots.