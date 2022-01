Dreigbrief en steen door de ruit bij gezin: 'Ik snijd je kankerkop eraf'

Een gezin in Deurne kreeg van de zomer de schrik van hun leven. Midden in de nacht wordt er een steen door de ruit van hun huis gegooid. Met daarbij een dreigbrief gericht aan de zoon van het gezin, bij de brief zit ook een foto van een executie.

Het is een zomeravond in augustus 2021, rond twee uur in de nacht. De moeder des huizes is nog op, omdat ze niet kan slapen. Ze kijkt de Olympische Spelen. Tot ze een harde knal hoort. Ze belt verschrikt haar man uit bed, want ze durft niet naar de gang te lopen.

Bij de steen vinden ze een brief met daarin een serieuze doodsbedreiging: “Maakt niet uit hoe vaak je achterom kijkt, op een dag heb ik je en ik laat je pas los als ik je rooie kankerkop eraf heb gesneden. Peter R. De Vries leed geen pijn toen hij werd afgeslacht. Dat zal voor jou totaal anders zijn. Geniet nog even van je korte kankerleven. Om daarna te genieten van de kracht van het mes.”

Camerabeelden van de dader

In Bureau Brabant van maandag vertelt de moeder van het gezin wat voor impact het voorval heeft. “Het heeft vooral heel veel onrust veroorzaakt. Als mijn zoon het huis verlaat, hoop je maar dat er niets gebeurt.”

In het opsporingsprogramma zijn beelden te zien van de man die de brief in de brievenbus heeft gedaan bij het huis aan de Zilveren Maan in Deurne. Ook is te zien hoe hij een steen door de ruit gooit en vervolgens hard wegrent.

Signalement

De politie is op zoek naar de dader, ook tast ze in het duister over het motief. Ze zoekt daarom getuigen van deze doodsbedreiging.

Het gaat om blanke man, tussen de 18 en 25 jaar. Hij is lang en tenger en heeft een slungelachtig loopje. De man droeg die avond een lichtkleurige joggingbroek met een lichtkleurig jack en sneakers met een witte zool.

