Verdachte A2-dreiging John van den Heuvel wordt niet vervolgd

De man die verdacht wordt van het achtervolgen van John van den Heuvel op de A2, wordt niet meer vervolgd. Hij werd begin januari gearresteerd, maar is volgens het Openbaar Ministerie ten onrechte verdacht. Eerder deze maand liet het OM al weten dat de verdachte situatie een toeval leek te zijn.

Begin januari werd op de A2 tussen Maarssen en Breukelen een man in een auto aangehouden vanwege een dreigende situatie rond de Eindhovense misdaadverslaggever John van den Heuvel. Het ging om een 36-jarige man uit Utrecht. Hij reed veel te hard en hield te weinig afstand, waardoor werd gedacht dat hij Van den Heuvel achtervolgde.

Enkele dagen later werd de man weer vrijgelaten, omdat de situatie toeval leek te zijn. Hij bleef nog wel verdachte en de politie ging door met onderzoek.

Het OM laat maandag weten dat de verdachte niet verder wordt vervolgd. "Achteraf bezien is hij ten onrechte verdacht van het voorbereiden van ernstige strafbare feiten." Dat neemt volgens het OM niet weg dat de aanhouding van de man 'op goede gronden was gebaseerd', omdat hij zo onverantwoordelijk en gevaarlijk reed.

Advocaat van verdachte

De advocaat van de verdachte liet vlak na de 'dreigende situatie' weten dat haar cliënt niet in de gaten had dat Van den Heuvel in de auto zat. Hij reed volgens haar te hard en misschien ook te dicht op auto’s, maar wist niet dat het om journalist John van den Heuvel en zijn beveiligers ging.

Volgens de advocaat heeft haar cliënt vanaf het begin verklaard dat hij van zijn werk kwam. Na een stopteken van de politie zou hij meteen zijn gestopt. "Hij heeft meegewerkt aan het onderzoek", aldus de advocaat.

