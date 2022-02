Willy van de Kerkhof niet blij met PSV: 'Ze hadden een spits moeten halen!'

Willy en Rene van der Kerkhof

Tot ergernis van Willy van de Kerkhof heeft PSV zich niet meer versterkt op het laatste moment. Om middernacht verstreek de transferdeadline. In de Willy & René podcast zegt Willy dat PSV een spits had moeten halen. “We maken geen goals, we hebben een spits nodig!”

Broer René heeft er wel begrip voor dat het stil bleef bij PSV. "Deze selectie is goed genoeg om bij de eerste twee te komen." Reden voor nog meer ergernis bij Willy: "Daar hebben we niks aan. We moeten eerste worden!"

"Ik wens hem het beste. Maar niet op 8 mei."

In de podcast wordt ook de overstap van oer-PSV’er Jorrit Hendrix naar Feyenoord besproken. "Verrassend", zegt Willy, "ik wens hem het beste toe. Maar niet op 8 mei." Van de overstap van Ihattaren naar Ajax, ligt René niet wakker. Ihattaren kreeg zijn opleiding bij PSV. "Ik hoop dat hij zich gaat concentreren op het voetbal." In deze podcast komt verder de tegenstander van komend weekend aan bod: AZ. Een wedstrijd die overigens weer met publiek kan worden gespeeld. En de broers praten over de Afrika Cup, over Marianne Vos en Feyenoord-icoon Wim Jansen, die vorige week overleed. "Een geweldige man. Blij dat we met hem hebben mogen spelen".