Annie krijgt haar boosterprik aan huis: 'Maar ik wil geen bijwerkingen'

GGD Hart voor Brabant in Veghel heeft een mobiel prikteam dat aan huis de boosterprik komt zetten bij mensen die zichzelf door medische redenen moeilijk kunnen verplaatsen. Eerst heeft het team de verpleeghuizen bezocht en nu zijn thuiswonende ouderen aan de beurt. En die zijn erg blij met deze prikservice aan huis. Bijvoorbeeld Annie en Wim.

Het is half negen 's ochtend als het mobiele prikteam bepakt en bezakt op pad gaat vanaf de priklokatie in Veghel. Op het lijstje staan deze dinsdag negen adressen in Uden. Allemaal van mensen die zelf niet of moeilijk naar de GGD kunnen komen. In alle gevallen is het via de huisarts geregeld, dat mensen thuis een prik kunnen krijgen.

'Geen Moderna'

Annie van 81 is blij met de service. "Ik ben slecht ter been en loop met een rollator. Mijn dochter woont in Arnhem, dus die kan ook niet zomaar even komen om te helpen. Zelf kan ik absoluut niet naar de GGD." Annie weet wat ze wil: "Er is één voorwaarde, ik wil beslist geen Moderna-prik want heb te veel negatieve verhalen gehoord over bijwerkingen. Ik wil alleen Pfizer, want die heb ik de vorige keer ook gehad."

Die wens kwam in vervulling. Annie kreeg de Pfizer-booster. Het prikken stelde voor haar weinig voor, al zag ze er wel een beetje tegen op.

Na Annie is de 75-jarige Wim uit Uden aan de beurt. Hij is nog maar net herstellende van een openhartoperatie. Ook voor Wim is zelf naar de GGD gaan absoluut geen optie.

Achterkleinkind

Wim is zichtbaar blij met het bezoek van het mobiele prikteam: "Ik vind het heel fijn dat ik de boosterprik nu krijg, dan ben ik eindelijk beschermd. Ik heb net een achterkleinkind gekregen, Tobias heet die en ik hoop nog lang van hem te kunnen genieten." Binnen een minuut zit ook bij Wim de prik erin. Het mobiele prikteam gaat verder, op naar de volgende booster.