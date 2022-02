Geboortegolf in Brabant: hoogste aantal in tien jaar tijd

Onze provincie kende vorig jaar een heuse geboortegolf. In 2021 kwamen de meeste Brabanders ter wereld van de afgelopen tien jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal geboortes was 9 procent hoger dan in 2020. Daarmee heeft Brabant de grootste stijging van heel Nederland Nederland.

In Brabant mocht vorig jaar 25.426 keer op beschuit met muisjes worden getrakteerd. Het jaar daarvoor gebeurde dat maar 23.413 keer.

In tien jaar tijd zijn er ook in heel Nederland niet zoveel baby's geboren als in 2021. Het gaat om 179.000 pasgeboren kindjes, tegenover 169.000 in 2020.

De meeste Brabanders werden uiteraard geboren in de vier grootste steden:

2266 in Tilburg

2401 in Eindhoven

1872 in Breda

1691 in Den Bosch

Oisterwijk had de grootste stijging, namelijk 68,9 procent. Volgens het CBS kan dat komen doordat Oirschot, Vught, Boxtel en Tilburg per 1 januari 2021 zijn heringedeeld en er dorpen bij hebben gekregen die eerst in de gemeente Haaren vielen.

In Cranendonck was juist de grootste afname te zien, daar daalde het aantal geboortes met 19,4 procent.

Bekijk hier hoeveel baby's er werden geboren in jouw gemeente: