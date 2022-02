Grafstemming bij omwonenden na besluit over bedrijventerrein Heesch West

Boze omwonenden van Heesch-West delen koffie en cake uit aan de raadsleden (foto: Jan Peels)

Na 20 jaar is de kogel door de kerk. Het bestemmingsplan om een bedrijventerrein op Heesch West aan te leggen is dinsdagavond door de gemeenteraad van Den Bosch aangenomen. Voor de deur stonden teleurgestelde omwonenden om hun verdriet over dit besluit te laten horen.

Een groep omwonenden hield voor de beslissende raadsvergadering een afscheid met koffie en cake. Uit een luidspreker kwam het geluid van een rouwtrom. “Wij zijn aan het rouwen, want ons leven wordt ons afgenomen”, vertelde Berty Mulder, die de cakejes had gebakken. “Er komt veel meer herrie en veel meer verkeer, het gaat alleen maar om het economisch belang. De politiek moet weten dat onze veiligheid en leefbaarheid wordt afgepakt.” Met alternatieve plannen die de bewoners hebben ingebracht is al die jaren niks gedaan. volgens Christien van Bergen. "Het is een zwarte dag" Een voorstel van de Bossche Groenen om op dit beslissende moment geen bedrijventerrein aan te leggen maar een eco-dorp op de plek te bouwen kreeg geen meerderheid. Volgen de Bossche Groenen is er veel meer behoefte aan huizen en kunnen de bedrijven bijvoorbeeld naar Waalwijk. Hanneke Welten van Doremalen van de VVD is wel blij dat het bedrijventerrein er komt. "Er zijn er zeven aanpassingen gedaan op het plan", aldus Van Doremalen. Eerder werden drie grote windmolens die bij het bedrijventerrein gepland waren na protest van omwonenden geschrapt.

“We hebben die bedrijven die er komen hard nodig”

“Er is nu geen plek in Den Bosch en omgeving om grote bedrijven te vestigen, dus we hebben Heesch West nodig”, aldus wethouder Jan Hoskam. “Natuurlijk heb ik ook compassie voor de omwonenden en er is heel veel overleg geweest, maar veranderen doet pijn.” Bovendien kun je na twintig jaar van plannen maken niet op het laatste moment afzien van het bedrijventerrein, dan ben je een onbetrouwbare overheid volgens Paul van der Krabbe van Bosch Belang. Leefbaar 's-Hertogenbosch is het daar mee eens. “We hebben die bedrijven die er komen hard nodig”, aldus fractievoorzitter Paul Kagie. Dit moet het meest duurzame industrieterrein van Nederland worden, vindt Groen Links Steven van Slageren. De bewoners hebben daar geen vertrouwen in en kondigden aan om naar de Raad van State te stappen om de plannen aan te vechten.