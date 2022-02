PSV-supporters steken Robbie Hageman opnieuw hart onder de riem

PSV-supporters hebben de ernstig zieke kickbokser Robbie Hageman uit Eindhoven opnieuw een hart onder de riem gestoken. De supportersclub PSV Fans United liet een groot spandoek maken met daarop een foto van Hageman en de tekst 'Rabbit, win dit gevecht, sterkte!'

The Rabbit is de bijnaam van de kickbokser.

Familie en goede vrienden van de kickbokser kwamen woensdagmiddag naar het Philips Stadion, waar een foto van hun met het spandoek gemaakt werd.

Echte vrienden

Die foto wordt op een later moment aangeboden aan Hageman, zegt Frits Bovers, voorzitter van de organiserende supportersclub. "Robbie ligt nu nog in het ziekenhuis in Tilburg, dus we moeten met zijn vader afstemmen wat een geschikt moment is."

Vader Theo stond tussen de supporters om het spandoek vast te houden. "Indrukwekkend was het. Dit zijn echte vrienden." Volgens Theo Hageman houdt zijn zoon eigenlijk niet van acties. "Hij weet dit ook nog niet. Dit gaat hij zeker kunnen waarderen."

Hersentumor

De kickbokser die PSV-fan is, heeft een hersentumor en werd dinsdag geopereerd. Nu start een anderhalf jaar durend traject met chemokuren. Voor het herstel staat daarna nog eens een half jaar.

Theo vertelt dat het na de operatie nog niet goed gaat met zijn zoon. "Hij heeft echt heel veel pijn, hij is misselijk en heeft al vier keer morfine gehad. Dat is ook niet gek, het is de tweede keer dat hij geopereerd is en dit keer zijn ze een stuk dieper gegaan."

Bovers hoopt dat Robbie snel herstelt en dat hij op bezoek kan in het ziekenhuis om de foto's te laten zien. "Het is niet niks, we willen hem een extra steuntje geven. Dat deden we twee jaar geleden ook al. Hij staat altijd voor ons klaar, wij ook voor hem. Hij heeft alle steun nodig nu." Zaterdag komt het spandoek in het stadion te hangen tijdens de wedstrijd tegen AZ.

Niet meer in de ring

De sporter gaat niet meer opnieuw de ring in voor wedstrijden, maar is wel van plan tijdens de chemo fanatiek te blijven sporten, ook al is hij een deel van zijn zicht kwijt.

Kort voor zijn operatie zei Robbie Hageman nog tegen Omroep Brabant: "Een normaal mens denkt dat je tijdens een chemokuur niet kunt sporten. Ik denk dat ik gewoon kan sporten en alles kan doen en training kan geven. Ik weet honderd procent dat het kan. Vorige keer kon ik na twee dagen naar huis en zat ik na vier dagen in de sportschool."

Eerdere actie PSV-fans

PSV-supporters gaven hem eind 2019 ook al een steuntje in de rug tijdens een thuiswedstrijd tegen Zwolle. Toen werd een groot spandoek in het stadion getoond met de tekst: 'Robbie, succes met het belangrijkste gevecht van je leven’. Dat was kort voor een operatie, waarbij een deel van de tumor al werd verwijderd. Een klein stukje bleef echter zitten en dat ging weer groeien.

