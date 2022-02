Linda heeft haar auto vol soep voor Tilburgers met krappe beurs

Linda laadt iedere woensdag haar auto vol met soep en maaltijden voor Tilburgers met een krappe beurs. Ze begon ermee bij de start van de coronapandemie, om mensen die eenzaam waren en in de knel zaten te helpen. Tijdelijk, was de bedoeling. Maar ‘Ons Soepje’ gaat zelfs uitbreiden.

Met hulp van twee vrijwilligers brengt Linda de maaltijden rond bij verschillende buurthuizen in de stad. Honderden mensen helpt ze ermee. Het project begon klein, toen aan het begin van de coronapandemie twee collega’s van Linda ziek werden. Ze maakte een pan kippensoep voor ze. Wat ze over had, bood ze aan op Facebook. Toen ze overstelpt werd met reacties, dacht ze: daar moet ik wat mee.

Een van de vaste klanten van het eerste uur is Jan Adriaanse (83). Hij heeft het de laatste tijd flink voor zijn kiezen gehad. Hij kreeg een beroerte en zijn vrouw overleed. Ons Soepje is bij hem meer dan welkom: “Het is heel makkelijk en het wordt aangeboden voor een zacht prijsje. Voor mij is het een blijvertje.”

Ons Soepje was geboren. Tijdelijk, dacht Linda, maar ze doet het nog steeds: “Ik had nooit gedacht dat er zoveel behoefte was aan een gezonde maaltijd. Omdat er zo veel mensen zijn die dat niet kunnen betalen, hebben we een kleine subsidie gekregen van de gemeente.” Een maaltijd kost 3,95 euro, maar mensen die dat niet kunnen betalen, krijgen het gratis.

Als Linda de soep in een mok doet voor Jan, vertelt hij over zijn vrouw en zijn kleinkinderen. Als ze even later naar buiten loopt, is ze ontroerd: “Zo lief. Het raakt me, dat je met soep en een maaltijd zoveel voor mensen kunt betekenen.”

Vrijwilligers begonnen met koken op kleine pitjes, inmiddels heeft Ons Soepje een professionele kok in dienst die kookt bij de Diamant Groep. Daarnaast hoopt Linda op een koelwagen, zodat de maaltijden ook in de zomer goed vervoerd kunnen worden. De crowdfunding is begonnen, meer informatie vind je hier.

