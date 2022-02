Alle reizigers gefouilleerd, maar geen explosief in trein bij Holthees

De politie is woensdag bij Holthees een stilstaande trein binnengevallen. Dat gebeurde nadat iemand op het station in Nijmegen een man in de trein richting Roermond zag stappen met iets dat leek op een granaat. Eén verdachte is opgepakt in de trein, maar een explosief werd niet gevonden.

Inval

Rond half zes werd de trein richting de spoorwegovergang gedirigeerd en niet veel later vielen gewapende agenten met kogelwerende vesten en honden de trein binnen. Passagiers moesten hun handen in de lucht houden terwijl de trein werd doorzocht. Er werd geen explosief gevonden. Op videobeelden is te zien dat diverse agenten een man in de kraag vatten. Saillant detail is dat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Noord tegen het ANP meldde dat er geen verdachte is opgepakt.

Rond 19.00 uur werden de eerste van de ongeveer 100 passagiers gefouilleerd, waarna zij de trein mochten verlaten. De meeste reizigers werden opgepikt en nog ongeveer 30 man stapte rond 19.45 uur weer in om de reis naar Roermond te vervolgen. "Een storm in een glas water", zegt de veiligheidsregio tegen het ANP.

'Zitten kaarten'

Ondanks de urenlange onzekerheid was er onder de reizigers weinig of geen paniek. "Alleen toen de agenten met honden binnenkwamen, was het even spannend. Verder was de sfeer eigenlijk best relaxed. Ik heb zitten kaarten met mensen die ik nog nooit eerder had gezien", zei een jongeman tegen Omroep Brabant.



