Treinreizigers zaten drie uur vast: 'Hele coupé moest handen omhoog doen'

Het waren woensdagavond angstige momenten voor de ruim honderd passagiers in de trein van Nijmegen naar Roermond. De trein werd bij Holthees stilgezet omdat er in de trein een verdacht pakketje zou zijn. Alle passagiers moesten in de trein blijven zitten. "We dachten eerst dat er iemand voor de trein was gesprongen of dat er een verward persoon op het spoor liep. Later werd gezegd dat het mogelijk om een explosief zou gaan", zegt Maikel Huis uit Milsbeek.

Kort daarna werd het wel wat spannender, vertelt Maikel. "Op een gegeven moment kwam de politie binnen. Iedereen moest de handen omhoog doen en ik moest mijn schoenen uit doen. Ook moest ik naar voren buigen zodat ze konden zien of ik iets achter mijn rug had verstopt. Iedereen werd gefouilleerd. In onze coupé is niets gevonden. Daarna was het eigenlijk nog best gezellig."

Sietse Vlasma uit Venray heeft bijna drie uur vastgezeten in de trein. "Dat gebeurde nadat er was omgeroepen dat er mogelijk een granaat was gevonden in de trein. Ik vond het wel schrikken toen ineens de politie binnenkwam met honden en iedereen zijn handen omhoog moest houden. Toen ze niets hadden gevonden was het snel weer rustig. We hoorden wel dat er in een andere coupé veel gedoe was. Ik heb nog een tijd zitten kaarten met onbekenden. Door het lange wachten was mijn telefoon helemaal leeg."

“Het was een ander treinritje dan normaal”, zegt Melanie Bijlmakers uit Heel. “Ik had al snel in de gaten dat er iets niet goed was. Het duurde een tijdje voordat we iets hoorden over wat er aan de hand was. Toen ben ik zelf maar op internet gaan zoeken. Toen las ik dat het mogelijk om een explosief ging.”

Kort daarna kwam de politie de coupé in en moesten ze een voor een de trein verlaten. “Buiten werden we gecontroleerd. Ook met een hond erbij. Dat was best wel een spannende ervaring.”

Na de controle mochten ze naar huis of moesten ze op een bus wachten. “Mijn vriendin Zoë en haar oom hebben mij opgehaald en naar huis gebracht.” Ongeveer dertig passagiers reden rond kwart voor acht verder met de trein richting Roermond.