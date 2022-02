Gedoe over landerijen kasteel Gemert, protest tegen bouwplannen kasteelheer

Het kasteel midden in het dorp Gemert wordt gekoesterd door de inwoners. Iedereen heeft er wel een mooie herinnering aan. Vorig jaar is begonnen met de verbouwing van het enorme kasteel, dat al jarenlang leegstond. Voor de landerijen rondom het gebouw zijn ook plannen. En daarmee is niet iedereen het eens: een petitie is inmiddels al ruim 1600 keer ondertekend.

Op de landerijen rond het kasteel zijn nieuwbouwwoningen gepland en een parkeerplaats. Dat laatste is dus tegen het zere been van Bekx en zijn medestanders.

In het kasteel komen luxe appartementen, een hotel, een restaurant, een museum en een wellnesscentrum. Een aantal van de appartementen is al verkocht. Projectontwikkelaar Bas van de Laar is in gesprek met twee internationale hotelketens.

Het oudste deel van het kasteel stamt uit het einde van de 14de eeuw. Het bouwwerk staat helemaal in de steigers. Maar daar gaat het protest niet over: "Iedereen is het erover eens dat er iets mee moet gebeuren", zegt Jan Bekx, een van de actievoerders. "We maken ons zorgen over de groene omgeving."

Zo maakt Bekx zich zorgen over de ommuurde vroegere moestuin van de paters, die er hebben gewoond. Daar is nieuwbouw gepland en een moestuin voor het restaurant. "Aan de andere kant van de tuin ligt een heel karakteristiek Brabants wijkje. Het hoort in onze ogen bij het kasteel. Als je daartussen nieuwbouw gaat zetten, dan gaat dat verloren." Liever zien de actievoerders daar een mooie tuin.

"Het groene hart van Gemert moet worden bewaard. En als die omgeving al aangetast wordt, is er in de toekomst dan nog een reden om niet een stapje verder te gaan? Kijk naar het kasteel van Helmond, dat is een poppenkasteeltje geworden door de aangetaste omgeving."

Projectontwikkelaar en kasteelheer Bas van de Laar is verbaasd over de petitie. "Ik heb hem ook in mijn bus gehad. En als Gemertenaar was ik er echt verbaasd over. Er staan misleidende afbeeldingen op. De bomenrij rondom het kasteel zou helemaal volgebouwd worden, maar dat is niet de werkelijkheid."

"Het is echt niet zo dat we hier de boel vol gaan bouwen. De parkeerplaats is verzonken, waardoor het zicht op het kasteel hetzelfde blijft. Alle wandelpaden blijven bewaard. De omgeving blijft dezelfde rust en uitstraling houden."