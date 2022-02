Schietpartij in Breda: drie mannen opgepakt

De politie heeft na de schietpartij dinsdagavond in Breda drie mannen aangehouden. Dat is donderdagmiddag bekendgemaakt. Agenten vielen die avond een huis aan de Abeelstraat binnen na een melding dat daar geschoten zou zijn.

Rond half elf dinsdsagavond kreeg de politie een melding over de schietpartij. Agenten hoorden bij het huis dat twee gewonde mannen in een auto waren gestapt en weggereden. Later bleek dat zij naar het ziekenhuis waren gegaan.

In het ziekenhuis vonden agenten de twee gewonden: twee mannen van 46 jaar uit Breda. Ze zijn behandeld in het ziekenhuis en als verdachte aangemerkt. Agenten pakten later die avond ook nog een 24-jarige man uit Breda op.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Ook weet de politie nog niet wat de rol van de drie mannen bij de schietpartij is geweest. De politie roept getuigen op om zich te melden.