Appartementencomplex voor 15 jaar: Tilburgse oplossing voor huizencrisis

De gemeente Tilburg gaat in de strijd tegen de woningnood tijdelijke appartementencomplexen bouwen. Op vijf plekken in de stad komen zo honderden prefabwoningen te staan. Omdat ze er maximaal vijftien jaar staan, is de bestuurlijke procedure sneller en de bouwtijd korter. De eerste appartementen moeten eind 2023 klaar zijn.

De huizen zijn bedoeld voor mensen die met spoed woonruimte nodig hebben, door bijvoorbeeld een scheiding, faillissement of omdat ze uit een zorginstelling komen. Ook statushouders en studenten komen in aanmerking.

Aan de Dr. Bloemenlaan, Meerkoldreef, Laarveld Oost en Bijsterveldenlaan komen tijdelijke complexen met kant-en-klare huurappartementen. Op iedere locatie is plek voor zo’n honderd tot honderdvijftig appartementen. Alleen Laarveld Oost is kleiner: daar is plaats voor zo’n vijftig woningen.

Inspraak

Eerder werd al bekend dat aan de Ringbaan-Zuid, bij Stappegoor, tijdelijke woningen komen. Wethouder Wonen Oscar Dusschooten: “Doordat we een beroep doen op de Crisis- en Herstelwet, kunnen we sneller aan de slag. Maar uiteraard krijgen omwonenden gewoon inspraak.”

WonenBreburg gaat de meeste appartementen bouwen. Voor directeur Hans Pars is het geen financieel aantrekkelijk project: “We steken er veel geld in en moeten de woningen snel afschrijven. Wat doen we ermee na vijftien jaar? Sommige woningen kunnen dertig tot wel vijftig jaar mee. Ze ergens anders neerzetten is dan ook een optie.”

Eindhoven en Helmond

Tilburg is niet de enige Brabantse gemeente die een oplossing zoekt in tijdelijke woningen. In Eindhoven komen aan de noordkant van de stad 700 verplaatsbare huizen die maximaal dertig jaar kunnen blijven staan. En ook Helmond werkt aan een soortgelijk project.

In mei en juni organiseert de gemeente Tilburg informatieavonden voor buurtbewoners. In de zomer valt de beslissing over de vier locaties en daarna starten de inspraakprocedures. In 2023 willen de woningcorporaties starten met de bouw.

LEES OOK: Linde blij met supersnel mobiel huis waar ze buurvrouw niet hoort zingen