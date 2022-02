Overvallers bedreigen jong gezin in Den Bosch, daders op de vlucht

Een jong gezin aan de Zevende Reit in Den Bosch is donderdagavond overvallen. Dat meldt de politie. Drie overvallers drongen het huis binnen en bedreigden de aanwezige gezinsleden.

De overval werd donderdagavond rond half negen gemeld. De politie is nog op zoek naar de daders. Ooggetuigen wordt gevraagd om zich te melden.

Kind aanwezig

Op het moment van de overval was ook een kind in het huis aanwezig. De daders zouden volgens buurtbewoners iets hebben buitgemaakt, maar wat is nog onduidelijk.

Buurtbewoners vertellen dat de daders al om half acht op een camera in de straat te zien waren. Ze zouden voor de overval aan de achterkant van het huis zijn geweest. Ze zouden daar bier hebben gedronken in een auto. Een van hen stond ook tegen een boom te plassen.