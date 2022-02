Overvallers bedreigen twee zussen en dochtertje in Den Bosch met messen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Overvallers bedreigen jong gezin in Den Bosch, daders op de vlucht

Een huis aan de Zevende Reit in Den Bosch is donderdagavond overvallen. Drie overvallers met bivakmutsen drongen het huis binnen en bedreigden twee zussen en een dochtertje met messen. Dat gebeurde rond halfnegen. Wat er is buit gemaakt is onbekend.

De eigenaresse had net de container buiten gezet, toen ze er achter kwam dat ze werd gevolgd door drie mannen. In het huis werden de zussen en het dochtertje van een van hen in de woonkamer vastgehouden. Twee andere mannen doorzochten vervolgens het huis. Tien minuten later gingen de daders ervandoor. Bij de overval is niemand gewond geraakt. De vrouwen en het dochtertje waren wel flink geschrokken, liet de politie weten. Buurtbewoners vertelden kort na de overval dat de mogelijke daders al om halfacht op een camera in de straat te zien waren. Ze zouden voor de overval aan de achterkant van het huis zijn geweest en daar bier hebben gedronken in een auto. Een van hen stond ook tegen een boom te plassen. Volgens de politie staat niet vast dat het de verdachten zijn geweest, maar opvallend is het wel. Ooggetuigen wordt gevraagd om zich te melden. Politie hield vrijdag een buurtonderzoek en zoekt nog naar bruikbare camerabeelden.