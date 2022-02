Nando maakt zijn droom waar: acteur met syndroom van Down speelt in GTST

Voor Nando Liebregts (26) kwam deze week een droom uit: hij speelt een rol in de tv-serie Goede Tijden Slechte Tijden. De jonge Boxtelaar met syndroom van Down heeft dan ook een missie: “Ik wil aan iedereen laten zien dat mensen met syndroom van Down mee kunnen doen aan de maatschappij.”

In het dagelijks leven werkt hij in het gemeentehuis van Boxtel en assisteert hij de bodes. Een voorwaarde voor zijn rol is dan ook dat het te combineren is met zijn werk. Hij heeft zijn eigen appartement in de oude pastorie van de kerk in Boxtel. Deze plek is omgebouwd tot woongemeenschap voor jongeren met een beperking.

“GTST zou een afspiegeling moeten zijn van de maatschappij, maar er zaten heel weinig mensen in met een beperking”, vertelt hij. Ook zijn ouders Corinne en Jean-Paul zijn trots dat hij nu onderdeel uitmaakt van de soap waar hij al jaren fan van is.

Nando droomt groots en maakt ze één voor één waar. Zijn dromen ‘bekend worden’ en ‘spelen voor een groot publiek’ zijn inmiddels wel verwezenlijkt dankzij hoofdrollen in de theatershow Drs. Down en de speelfilm ‘De Kameleon’ . En ook die rol in Goede Tijden Slechte Tijden kan hij nu van zijn lijstje strepen.

Dinsdag verscheen de aflevering met Nando op tv, in de serie heet hij Pim. Samen met zijn ouders had hij stiekem eerder al gekeken via Videoland. Dinsdag zat hij klaar voor de buis met zijn woonbegeleiders.

“Ik heb ontiegelijk veel reacties gehad! Sommige collega’s zeiden: ‘We hebben je gezien, je zit nu in de showbizz!’ En het filmpje dat GTST online heeft gezet, is al 350.000 keer bekeken.”

Maar Nando is voorlopig nog niet klaar. Ook op 23 februari is hij te zien in de serie en later in april nog eens. De scriptschrijvers bepalen de komende tijd of Nando in de serie zal blijven.

Hij heeft nu nóg een droom die hij wil verwezenlijken. Meespelen in de muzikale vertaling van het paasverhaal: The Passion, het liefste als de verteller. Hij weet ook al hoe hij dit wil bereiken. “Door écht in mezelf te geloven, vertrouwen te hebben en overal te roepen dat ik het heel graag wil.”

Bekijk hieronder het fragment met Nando in GTST: