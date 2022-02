Jacht op loverboy van dochter eindigt in mishandeling, taakstraf voor vader

Archieffoto: Karin Kamp

Een man uit Oss heeft in oktober 2020 op de loverboy van zijn 15-jarige dochter gejaagd, maar uiteindelijk een andere man mishandeld. De rechtbank in Den Bosch heeft hem daarom een taakstraf van 150 uur opgelegd. Hij krijgt ook twee maanden voorwaardelijke celstraf, die hij moet uitzitten als hij opnieuw in de fout gaat. Twee andere mannen kregen van de rechter dezelfde straf opgelegd.