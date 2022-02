SuperPostcodeprijs: 11 huishoudens mogen 1 miljoen verdelen

Bij elf bewoners van de Turfsteker in Odiliapeel kon donderdag de vlag uit. De SuperPostcodeprijs van 1 miljoen was gevallen op de postcode 5409 RG. Uit handen van Caroline Tensen ontvingen de bewoners een vette cheque.

De elf deelnemers die met de loterij meespelen mochten dus een miljoen euro verdelen. Per lot kwam dat neer op 83.333 euro. Eén bewoner die met twee loten meespeelt, won 166.666 euro.

De winnaars waren flink verrast. Zo kregen Gwen en Rob van Caroline Tensen een cheque 83.333 euro. En dat konden ze goed gebruiken. “Bij ons is een tweede kindje op komst. We kunnen dus wij zijn wel toe aan een grotere gezinsauto.”

Ook Giel en Marly ontvangen hetzelfde bedrag. Ook zij hadden al een bestemming voor het geld gevonden. "Nu kunnen we eindelijk de tuin aanleggen en op vakantie." Hun buren Arie en Yvonne wonnen ook 83.333 euro. "Er is een kleinkind op komst, dus die gaan we verwennen", zeggen de aanstaande opa en oma.