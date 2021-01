Miljoen in Postcode Loterij voor 11 mensen in Hulten

(foto: archief). vergroot

Elf inwoners van Hulten die aan de Rijksweg wonen zijn deze week met de neus in de boter gevallen. Zij sleepten gezamenlijk de SuperPostcodeprijs van 1 miljoen in de wacht. Dat kregen zij via een videogesprek te horen van Nicolette van Dam, ambassadeur van de Postcode Loterij. De prijzen per deelnemer variëren van 62.500 euro tot 125.000 euro.

Het grootste bedrag ging onder meer naar het stel Petra en Harry. In gedachten heeft het stel de geldprijs al uitgegeven. “We gaan verbouwen en dat kunnen we nu direct groots aanpakken. Alles kan in één keer!”

Marie-José en haar man wonnen hetzelfde bedrag. “We gaan allebei een nieuwe fiets kopen en pakken het huis aan”, verklappen ze de bestemming voor het geld. “Dit is onwerkelijk.”

Goed gezind

De loterijen zijn Brabant goed gezind. De afgelopen jaren kwamen de loterij-miljoenen met vrachtwagens tegelijk richting onze provincie.

