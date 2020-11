Straat in Kaatsheuvel wint een miljoen euro in de Postcode Loterij

De bewoners van de Erasstraat in Kaatsheuvel konden hun geluk niet op: de deelnemers aan de Postcode Loterij daar mogen samen een miljoen euro verdelen.

De prijzen variëren van 24.390 tot 195.122 euro, afhankelijk van hoeveel loten iedereen had. In totaal zijn er 24 mensen die loten hadden.

Gelukkige winnaars

Natuurlijk valt zo'n prijs altijd in goede aarde. Zo won Judith 73.170 euro en ze reageert blij verrast: “We willen graag een ander huis dus daar kunnen we deze prijs mooi voor gebruiken.” Ton en Monique kregen 24.390 euro en weten wel raad met hun prijs: “We willen een huisje bouwen dus dit is een mooie bijdrage.”