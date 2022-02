Huis gaat op slot na schietpartij en drugsvondst in Breda

Agenten kwamen massaal naar de Abeelstraat in Breda na de melding van de schietpartij (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

Het huis aan de Abeelstraat in Breda, waar dinsdagavond werd geschoten, is door de gemeente voorlopig gesloten. Ze doet dat voor de openbare orde en de veiligheid in de buurt. In het huis vonden agenten na de schietpartij drugs.

Een overbuurman liet woensdag al weten dat hij niet stond te kijken van de drugsvondst in het huis. Hij vermoedde al langer dat het huis waar de schietpartij plaatsvond een drugspand zou zijn. Hij zag bij dit huis regelmatig opvallende auto's voorbijkomen. "Heel grote, dure auto's met allemaal buitenlandse nummerborden. Die zie je dan stoppen voor de deur. Vervolgens stapt iemand uit, wordt er binnen wat opgehaald en dan zie je de auto weer wegrijden. Sommige anderen bleven heel de nacht feesten in dit huis en gingen de volgende ochtend pas weg. Het wordt hier met de tijd erger, het wordt vervelend hier in de buurt." Aanhoudingen

Na de schietpartij hielden agenten drie mannen aan: twee 46-jarige mannen die gewond waren geraakt bij de schietpartij en later nog een 24-jarige Bredanaar. LEES OOK: Schietpartij in Breda: drie mannen opgepakt Buurt geschokt na schietpartij in Breda: 'Het wordt hier steeds erger' Schietpartij in Breda, twee gewonden in het ziekenhuis