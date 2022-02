Ruud van Nistelrooy gaat met PSV in gesprek over 'nieuwe situatie'

Ruud van Nistelrooy (foto: Orange Pictures).

In december was Ruud van Nistelrooy duidelijk over zijn toekomst. Hij is bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer in het betaald voetbal en wilde daar nog een jaar aan vastplakken. Maar na het vertrek van Roger Schmidt gooit de trainer van Jong PSV de deur naar het eerste elftal niet meteen dicht.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Schmidt maakte donderdag bekend dat hij na dit seizoen afscheid neemt van PSV. Kort na de bekendmaking begon het grote speculeren over de opvolging van de Duitse oefenmeester. De naam van Van Nistelrooy valt vaak. Voor de wedstrijd van Jong PSV tegen Helmond Sport verscheen de voormalig spits voor de camera van ESPN. De verslaggever begon het interview met de opmerking dat hij eigenlijk maar met één vraag richting Eindhoven was gekomen. Van Nistelrooy begon te lachen. Of hij open staat voor de stap naar het eerste elftal? Dat was de vraag die volgde. "Die vraag over het trainerschap had ik verwacht, want het is actueel. Ik heb in december laten weten hoe mijn ideale traject eruit ziet. Er ontstaat nu een nieuwe situatie, ook voor de club. Er zullen wel dingen besproken gaan worden."

"Er ontstaat een nieuwe situatie, daar kunnen we het over hebben."

"Ik ben iemand die een bepaald idee heeft hoe dingen moeten lopen", vervolgt Van Nistelrooy. "Dat heb ik uitgesproken in december en zo sta ik erin. Er ontstaat nu een nieuwe situatie, daar kunnen we het over hebben." Gesproken is er nu nog niet. Natuurlijk heeft Van Nistelrooy contact met veel mensen binnen de club, maar zijn focus was gericht op de wedstrijden tegen Helmond Sport en Jong Ajax. "Ik heb gezegd: we hebben vrijdag en maandag een wedstrijd. Daarna kijken we verder."