9 mogelijke opvolgers voor Roger Schmidt: echte PSV'er of 'type Schmidt'?

De stofwolken in Eindhoven zijn na het aangekondigde vertrek van trainer Roger Schmidt inmiddels opgetrokken. Terwijl de trainer vanaf vandaag weer moet zien te focussen op de rest van het seizoen, wordt vanuit de bestuurskamer uitgekeken naar een opvolger. Wij zetten negen mogelijkheden op een rij.

Phillip Cocu (clubloos)

Kent de club door en door, is bovendien de laatste trainer die met PSV kampioen wist te worden. Na zijn ontslag bij Derby County zit hij nu ruim een jaar zonder club. Hij zette deze week in een interview met Voetbal International de deur open: “PSV weet dat ze me altijd kunnen bellen.”

Ruud van Nistelrooy (Jong PSV)

De voormalig spits van PSV maakt indruk als trainer van het beloftenteam. Hij droomt van een toekomst als trainer van het eerste elftal, maar gaf eind vorig jaar nog aan dat hij eerst nog een jaar wil groeien bij Jong PSV.

Wim Jonk (FC Volendam)

De oud-speler van PSV maakt al twee seizoenen indruk met FC Volendam in de Keuken Kampioen Divisie. Hij lijkt met die club hard op weg naar directe promotie naar de Eredivisie en krijgt veel lof voor het voetbal dat hij met zijn ploeg speelt.

Henk Fräser (Sparta)

Heeft in Eindhoven een goede indruk achtergelaten als trainer van de hoogste jeugdteams. Hij won met Vitesse de beker en staat er goed op bij de internationals van het Nederlands elftal, waar hij nu assistent-trainer is. Hij kondigde deze week aan dat hij na dit seizoen vertrekt bij Sparta.

Thomas Letsch (Vitesse)

Schmidt zette een bepaalde lijn in bij zijn komst naar PSV, ruim anderhalf jaar geleden. Thomas Letsch deed dat bij Vitesse, waar hij het al twee seizoenen goed doet. Hij is een voormalig assistent van Schmidt, waardoor de ingeslagen weg verder bewandeld kan worden.

Ronald Koeman (clubloos)

Heeft een verleden bij PSV, als speler en als trainer. Hij heeft bovendien bij meerdere clubs én het Nederlands elftal laten zien dat hij resultaten kan boeken. Hij is wel een compleet andere trainer dan Schmidt.

Peter Bosz (Olympique Lyon)

Bosz maakte indruk als trainer van Ajax, vooral door de manier waarop hij die ploeg liet voetballen. Hij werkte vervolgens bij grote clubs als Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen. Hij lijkt in eerste instantie onhaalbaar, omdat hij bezig is aan zijn eerste seizoen in dienst van het Franse Olympique Lyon.

Guus Hiddink (clubloos)

Niet de trainer voor de lange termijn, maar wel de ideale optie om toe te werken naar een tijdperk met Ruud van Nistelrooy aan het roer. Hij heeft afscheid genomen als trainer, maar is misschien nog wel over te halen om de huidige trainer van Jong PSV, die hij eerder als speler en assistent onder zijn hoede had, echt klaar te stomen voor het grote werk.

Jesse Marsch (clubloos)

Misschien niet de naam die als eerste op alle lijstjes opgeschreven zal worden, maar wel een naam uit de Red Bull-familie. Hij was hoofdtrainer bij New York Red Bulls, Red Bull Salzburg en RB Leipzig. Bij die laatste club werd hij in december ontslagen. Kan de filosofie van Schmidt (deels) doorzetten.

