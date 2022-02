Festivalorganisatoren vol vertrouwen: 'Het gaat de goede kant op'

Optredens van goede bandjes en dj’s en feesten in een tent. We hebben er zo’n zin in. Maar corona gooide tot nu toe roet in het eten. Nu de zomer voor de deur staat en omikron minder ziekmakend blijkt dan vooraf gevreesd, hebben de festivalorganisatoren goede hoop. Ze denken dat hun festival deze zomer doorgaat.

Peter Sanders is voorzichtig optimistisch. Hij is de festivaldirecteur van Paaspop in Schijndel. Zijn evenement is het eerste grote festival dat op de agenda staat. Op 15, 16 en 17 april moeten ruim 250 artiesten op 17 podia de bijna 35.000 bezoekers per dag vermaken.

Wat zijn verwachtingen zijn? "Niemand kan het zeggen", reageert Sanders. "We hopen dat het gewoon door kan gaan en we verwachten het eigenlijk ook wel." Over een maand, net na carnaval, moeten de eerste palen de grond in op het festivalterrein. ‘’Omikron lijkt onze redding. Maar ik ben geen Rutte, dus ik kan niet zeggen of Paaspop echt doorgaat.’’

Sanders mist een toekomstbeeld. ‘’Voor ons is langer vooruitkijken heel belangrijk. Maatregelen invoeren die de volgende dag meteen ingaan kan gewoon niet bij een groot festival.’’ Aan het begin van de pandemie in 2020 stond een deel van het festival al opgebouwd toen een streep gezet werd door alle festivals. Daarna gingen de paaseditie van 2021 en inhaaleditie in september 2021 ook niet door.

Ploegendienst Festival

“We starten maandag om 12.00 uur met de reguliere kaartverkoop”, zegt Tijn Kapteins, organisator van het Ploegendienst Festival dat op 2 en 3 juli staat gepland in Breda. De wintereditie van het festival ging niet door en de bezoekers kunnen niet wachten op een herkansing.

“We hebben 20.000 kaarten voor het weekend, bij de preregistratie vlogen de meeste kaarten eruit. Je kunt zien dat de bezoekers er vertrouwen in hebben, net als wij. We hebben bewust wat kaarten achtergehouden voor de reguliere verkoop, anders was alles direct uitverkocht,” aldus Kapteijns.

Zijn verwachtingen zijn ook hooggespannen. “Je ziet dat het nu de goede kant opgaat. Klachten nemen af, het virus zwakt af. Ik heb er zin in. We hebben alle vertrouwen in de zomer en zijn vol aan het voorbereiden."

Breda Live

Dat geldt ook voor Magchiel Koekoek, drijvende kracht achter festivals als Breda Live en Dancetour. Breda Live, met optredens van onder meer Tiësto, staat gepland voor 8 en 9 juli en alle kaarten zijn verkocht, zo vertelt Koekoek.

“Ze zijn vorig weekend in de verkoop gegaan en in één dag waren alle 3200 kaarten uitverkocht. Ik heb er een heel goed gevoel over.”

Dancetour

Met Dancetour zit dat anders. De ééndaagse gratis festivals in onder meer Breda en Tilburg zijn afgelast. “Dat heeft te maken met de regelgeving vanuit het garantiefonds van de overheid. Met onze reguliere verzekering zijn we niet gedekt voor corona. Wel via het garantiefonds. Maar dat geldt alleen bij betaalde evenementen. Dat betekent dat als Dancetour niet door zou gaan we zelf met de organisatiekosten zouden zitten. Al gaat ook dat veranderd worden, maar de details zijn nog niet duidelijk.”

Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten voor de podiumbouwers, het bedrijf dat de hekken neerzet en om leveranciers. Zodra er meer bekend is, wil Koekoek alsnog een Dancetour organiseren. “Maar in welke steden kan ik nu nog niet zeggen.”

De organisatoren van de grote meerdaagse festivals Best Kept Secret en Intents waren zaterdagochtend niet bereikbaar voor een reactie.