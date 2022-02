Code geel in Brabant: zondagmiddag zware windstoten verwacht

Het is een natte en onstuimige dag in Brabant. Er trekken buien over de provincie en de verwachting is dat die de hele dag aanhouden. In de loop van de middag komen er nog zware windstoten bij. Het KNMI heeft code geel afgekondigd.

Meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza kan het niet mooier maken dan het is: "Het is een natte dag, zoveel is wel duidelijk. Er trekt een storing over het land die flink wat regen brengt, en dat gaat nog wel even door." Dat levert behoorlijk wat millimeters regen op in de regenmeters. "Ik ga uit van 20 tot 30 millimeter water die naar beneden komt", zegt Klaassen.

Code geel

Of zo'n hoeveelheid water ook tot overlast gaat leiden, valt nog te bezien. We hebben het 'geluk' dat het de hele dag regent, legt Klaassen uit. "Kijk als deze hoeveelheid regen in een half uur in één bui valt, dan heeft de afvoer daar problemen mee. Maar nu is het een gestage vorm van neerslag. Daar waar putten al verstopt zitten kan het tot overstroming leiden, maar ik verwacht geen grote problemen."

De code geel die het KNMI heeft afgekondigd is dan ook niet vanwege de regen, maar vanwege de wind. "Met name in de eerste helft van de middag en later vanavond kunnen er zware windstoten optreden. In Brabant met snelheden in Brabant van 75 tot 80 kilometer per uur ongeveer. Dat kan ook tot problemen leiden. Als er een tak van een boom waait."

Hagel en onweer

Later in de middag en wordt het wat droger, maar blijft er kans op wat hagel en onweer. Al zou Brabant die dans net kunnen ontspringen. "De meeste buien die vanavond vallen, verwacht ik in de noordelijke helft van het land. Brabant ligt dan iets meer in de luwte."

Wie somber wordt van zulk herfstig weer, wil Klaassen nog wel een hart onder de riem steken. "Vanaf morgen zijn we van de neerslag af. Dan krijgen we echt weer een zonnige periode en ziet het weer er een stuk vriendelijker uit."