Restaurant in Roosendaal voor de derde keer getroffen door aanslag

Voor de derde keer in een paar weken tijd is er een aanslag gepleegd op een horecazaak in Roosendaal. Zondagochtend vroeg klapte het raam eruit na een explosie. Ook de achterkant van het restaurant raakte ernstig beschadigd.

Restaurant Cizbiz Köfte aan de Rembrandtgalerij is zondagochtend al voor de derde keer doelwit. Rond tien over half zeven in de ochtend werd er zwaar vuurwerk door een ruit aan de voorkant van het pand gegooid, meldt de politie. Na de explosie ontstond er brand in de zaak. En door de drukgolf raakte ook de achterkant van het pand zwaar beschadigd.

Twee daders

Er zijn zeker twee daders betrokken bij de actie van zondagochtend, zo is te zien op camerabeelden. Een van hen is helemaal in het zwart gekleed en draagt een capuchon over zijn hoofd. De ander heeft een zwart met grijze jas aan en draagt een spijkerbroek.

Het is de derde keer in korte tijd dat het Cizbiz Köfte hiermee te maken krijgt. In de nacht van 2 op 3 januari werd er al een poging gedaan een explosie te veroorzaken: toen plakte een dader explosieven tegen het raam van de zaak. Maar de dader ging er vandoor toen er een voetganger aankwam.

Nieuwe poging

Anderhalve week later, op 13 januari is een nieuwe poging wel succesvol. Vermoedelijk dezelfde dader plakt opnieuw zwaar vuurwerk tegen de ruit. Dat ontploft deze keer wel, met veel schade als gevolg. Er is een groot gat in de ruit en de hele zaak ligt onder de glassplinters.

Deze derde poging is de schade dus nog groter. Het lijkt erop dat er eerst een steen door de ruit is gegaan en het explosief vervolgens naar binnen is gegooid, ziet een 112-correspondent. Wie het op zijn zaak gemunt heeft, is een raadsel voor de eigenaar. Tegen de 112-correspondent zegt hij geen idee te hebben wie er achter de explosies zit. De recherche onderzoekt de zaak.

Aanstaande maandag besteed de politie aandacht aan de aanslagen in het programma Bureau Brabant.