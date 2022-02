Zoektocht naar mysterieus vliegtuigje: 'Hij wil haar heel graag terug'

Veel Brabanders speuren mee naar het antwoord op de vraag die ons sinds zaterdag bezighoudt: wie is Ingeborg en waarom zou ze iemand moeten vergeven? Het vliegtuigje met het spandoek werd in eerste instantie gespot boven Breda. Maar er komen hints vanuit de hele provincie en zelfs daarbuiten. Tot Zeeland aan toe.

De meest concrete tip is een anonieme, in de mailbox van Omroep Brabant. Een Patrick uit Dordrecht zou dit voor zijn Ingeborg hebben geregeld. Het stel komt oorspronkelijk uit Breda komen en is getrouwd in het stadion van NAC.

Het klinkt plausibel en na enig zoeken komen we met deze Patrick in contact. Maar helaas: "Ik was het echt niet", zegt hij lachend aan de telefoon. "Maar mijn telefoon is gisteren ontploft! Meer mensen in mijn omgeving dachten dat ik het wel eens geweest zou kunnen zijn." Maar Patrick en zijn Ingeborg hebben het leuk met elkaar.