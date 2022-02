Wat een hondenweer: zo beleven we deze kletsnatte zondag

Het regent dit weekend bijna 24 uur aan een stuk door. Het is grijs, nat en druilerig. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor zware windstoten en ondertussen worstelt Brabant zich door deze kliedernatte zondag.

En het regent niet alleen hard, ook de wind giert over de provincie. De fietsen in het rek hebben het zwaar, laat Martha uit Waalwijk zien.

Harry had hetzelfde idee. In Veldhoven is het precies even grijs.