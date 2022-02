Eigenaar restaurant in Roosendaal erg geschrokken na vuurwerkaanslag

Foto: Christian Traets/SQ Vision. Wat er precies is gebeurd bij de Rembrandtgalerij in Roosendaal, wordt onderzocht (foto: Christian Traets/SQ Vision). Foto: Christian Traets/SQ Vision. Volgende Vorige 1/3 Foto: Christian Traets/SQ Vision.

De eigenaar van Restaurant Cizbiz Köfte in Roosendaal is erg geschrokken van de aanslag op zijn zaak. "Ik zou niet weten waar dit vandaan komt", zegt hij terwijl hij voor zijn vernielde restaurant in de Rembrandtgalerij staat. Zondagochtend vroeg klapte zijn raam eruit na een explosie. Ook de achterkant van het pand raakte ernstig beschadigd én er ontstond brand.

"Ik zit hier al sinds 2018, dit is de eerste keer dat er echt iets gebeurt. Er zijn wel eerder al twee pogingen gedaan. Ik weet echt niet waar het vandaan komt, ik zit ook nog met vraagtekens", zegt de eigenaar, die anoniem wil blijven. Het is de derde keer dat zijn restaurant doelwit is. In de nacht van 2 op 3 januari werden explosieven tegen het raam van zijn zaak geplakt, maar de dader ging er uiteindelijk vandoor toen er een voetganger aankwam. Anderhalve week later, op 13 januari, werd opnieuw zwaar vuurwerk tegen het raam geplakt, vermoedelijk door dezelfde dader. Het vuurwerk ontplofte dit keer wel, wat leidde tot veel schade. Er zat een groot gat in de ruit en de hele zaak lag onder de glassplinters. Bij deze derde poging is de schade nog groter. Maar ondanks dat de ondernemer niet weet wie het op zijn zaak heeft gemunt en waarom, laat hij zich niet wegjagen. "Ik wil hier wel blijven en gewoon mijn werk doen. Ik ben nu wel een beetje bang, maar ja, wat moet ik anders? Ik zou het niet weten."

Foto: Christian Traets/SQ Vision.

Op geruchten die rondgaan over dat er in zijn zaak 'illegale praktijken' zouden gebeuren en dat de aanslag daarmee te maken zou hebben, zegt de eigenaar: "Als mensen naar binnen kijken, zien ze dat het restaurant altijd bomvol zit. Dus het is een beetje raar dat ze zoiets zeggen." Bij de actie zijn zeker twee daders betrokken, zo is te zien op camerabeelden. "De daders zijn onherkenbaar, dus ik weet niet wie het zijn." Een van de daders was volgens de politie helemaal in het zwart gekleed en droeg een capuchon over zijn hoofd. De ander had een zwart met grijze jas aan en droeg een spijkerbroek. Het onderzoek naar de vuurwerkaanslag is nog in volle gang. Maandag besteedt de politie aandacht aan de zaak in opsporingsprogramma Bureau Brabant. "Ik hoop dat ze de daders vinden", aldus de eigenaar van de zaak. Zo zag het er vlak na de explosie uit:

