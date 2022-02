Man achter mysterieus vliegtuigje voor Ingeborg meldt zich: 'Ben schuldig'

De zoektocht naar het verhaal achter het mysterieuze vliegtuigje voor Ingeborg komt zondagavond tot een einde. Een man heeft zich bij Omroep Brabant gemeld en vertelt dat Ingeborg de liefde van zijn leven is. Hij heeft het vliegtuigje voor haar laten opstijgen na een flinke ruzie. De twee zouden uit elkaar zijn.

Veel Brabanders speuren al sinds zaterdag mee naar het antwoord op de vraag: wie is Ingeborg en waarom zou ze iemand moeten vergeven? Het vliegtuigje met het spandoek werd in eerste instantie gespot boven Breda, maar al snel kwamen tientallen tips binnen over andere plekken vanuit waar de boodschap voor Ingeborg te zien was. Zo zagen mensen die vanuit Breda, Etten-Leur, Hoogerheide, Hank, Oosterhout en Nispen. Ook buiten onze provincie zagen mensen het vliegtuigje, bijvoorbeeld in Veenendaal, Dordrecht, Hulst en Apeldoorn.

Dat verhaal lijkt te kloppen. De liefde van Ingeborg uit Hulst mailt Omroep Brabant zondagavond om te vertellen dat hij de 'schuldige' is voor het laten opstijgen van het vliegtuigje. Hij wil anoniem blijven en doet in het kort zijn verhaal. "Zij is en was de liefde van mijn leven. In de zestien jaar dat we samen zijn, hebben we zo veel meegemaakt", schrijft de man in kwestie.

Het verhaal is niet eenvoudig uit te leggen, vervolgt hij. Door werkdruk zou hij er te weinig voor haar zijn geweest in een zware periode. "We hebben veel obstakels gekend en samen overwonnen. En op een dag is dat ruwweg uit elkaar getrokken door mij. Met opgekropte frustratie is er een ruzie ontstaan en heb ik vele verkeerde dingen gezegd. Mijn spijt is groot."