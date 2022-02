PSV moet direct afscheid nemen van Schmidt, vindt Willy van de Kerkhof

Balende PSV'ers na de 2-1 van AZ (foto: ANP 2022/Olaf Kraak).

Weer een teleurstellende vertoning afgelopen weekend, weer een nederlaag en de landstitel lijkt in korte tijd uit beeld te zijn bij PSV. Clubicoon Willy van de Kerkhof vraagt zich hardop af of PSV er niet goed aan doet per direct afscheid te nemen van trainer Roger Schmidt.

Willy stond maandagochtend in het radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant uitgebreid stil bij de 2-1 nederlaag van PSV tegen AZ. Hij sprak van een 'dramatische avond'. "Voor het eerst sinds lange tijd werd er weer voor publiek gevoetbald. Ik las ergens dat de PSV'ers het publiek in de steek lieten. Zo kun je het wel een beetje samenvatten. Het was een heel matige wedstrijd. De tweede plaats komt nu echt in gevaar. Misschien moet je je afvragen of je nog wel met Schmidt verder moet gaan."

"Moet je niet een andere keuze maken op trainersvlak?"

De Duitse trainer maakte vorige week bekend dat hij na dit voetbalseizoen een punt zet achter de samenwerking met PSV, ondanks dat de clubleiding graag met hem verder wilde. "Nu hij heeft aangekondigd dat hij afscheid gaat nemen van de club, is het misschien slim om hier goed over na te denken. Moet je niet een andere keuze maken op trainersvlak? Want wat je dit weekend zag, was eigenlijk dramatisch." Hij wees er ook op dat de keuzes die Schmidt maakte voor de topper tegen AZ totaal verkeerd uitvielen. Zoals het passeren van Joël Drommel ten faveure van Yvon Mvogo. De Zwitserse doelman blunderde zaterdag en was zo hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de 2-1 nederlaag van PSV. "Een geweldige blunder", volgens Willy. "Dan had je net zo goed Drommel in de goal kunnen laten staan."

"Er is op dit moment geen enkele visie of missie bij PSV."

Volgens Willy is er op dit moment geen enkele visie of missie bij PSV. "Wat wil de club bereiken?", vraagt de ex-international zich af. "Misschien moet je dit halfjaar gebruiken om orde op zaken te stellen. Want we hebben met Schmidt toch weer twee seizoenen verloren." Willy rekent het feit dat 'Kapitel Schmidt' geen groot succes is geworden algemeen directeur Toon Gerbrands en technisch manager John de Jong niet aan. "Toon en John hebben het altijd goed gedaan", meent hij. "Je bent afhankelijk van de spelers die de voetbalmethodiek uitvoeren. Er is in ieder geval niet uitgekomen wat Schmidt PSV beloofd had: aanvallend voetbal. Als ik zondag Ajax zag voetballen en een dag daarvoor PSV, dan liggen we echt ver achter. Gerbrands en De Jong hebben twee jaar geleden de keus voor Schmidt gemaakt en ik denk dat ze nu ook een keus moeten maken: willen we die laatste maanden nog verder met Schmidt of laten we hem aanrommelen?"

"Blij voor Willem II."

Blijdschap was er afgelopen weekend wel in Tilburg, waar Willem II na maanden weer eens won. Een heel belangrijke overwinning in de strijd tegen degradatie. Buurman RKC, de knappe nummer twaalf in de Eredivisie, was het slachtoffer. De 'burenruzie' eindigde in 3-1. "Willem II was goed", zag Willy. "Ik ben blij voor die club dat er drie punten werden gepakt. Nu moet Willem II proberen puntjes te blijven sprokkelen de komende weken om aan boord te blijven in de Eredivisie." LEES OOK: Keeperswissel bij PSV pakt faliekant verkeerd uit: AZ wint na blunder Mvogo Roger Schmidt heeft medelijden met Mvogo en voorziet lastige titelrace

Wachten op privacy instellingen...